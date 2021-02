Biographie

Né en 1942 à Buenos Aires, Daniel Barenboim est un chef d'orchestre juif d'origine russe (Barenboim vient du yiddish Birnbaum) formé au piano par son propre père, et installé depuis 1952 en Israël alors que sa carrière a déjà commencé en Argentine avant même ses 10 ans. Parmi ses nombreux travaux, on peut citer son intégrale des concertos de Mozart à la tête de l'English Chamber Orchestra en 1965, sa musique de chambre avec sa compagne Jacqueline du Pré dès 1967 ou encore la toute première interprétation d'une partition de Wagner sur le territoire israélien en 2001 en compagnie d'artistes palestiniens. Egalement auteur d'ouvrages de réflexion autour de la musique, Barenboim reçoit en outre toutes sortes de distinctions consacrant une carrière longue de plus de cinq décennies. © TiVo