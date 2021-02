Biographie

Néo-zélandais vivant à Londres, Daniel Bedingfield enregistre « Gotta Get Thru This » pour l'un de ses amours de jeunesse. Sorti en label blanc (autoproduit), le titre attire l'attention et se retrouve finalement No 1 en Angleterre. Son premier album Gotta Get Thru This se classe No 2 en Grande-Bretagne en 2002. Le suivant Second First Impression atteint la 8ème place en Angleterre, tandis que le simple « Nothing Hurts Like Love » se classe No 3. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015