Biographie

Auteur hors pair, interprète émouvant, Daniel Bélanger est un grand de la chanson québécoise et jouit d’une carrière formidable depuis les années 1990. À la sortie de «Les insomniaques s’amusent» (1992), sa plume affûtée et ses réflexions éloquentes sont acclamées. Dès lors, il cumule les succès avec les énergiques «Ensorcelée» et «Opium», mais aussi avec la touchante «Sèche tes pleurs». Ça ne dérougit pas alors qu’il en remet avec la plus rock «Sortez-moi de moi» sur «Quatre saisons dans le désordre». Plus rêveur qu’un Michel Rivard et moins excentrique qu’un Dédé Fortin, Daniel Bélanger n’a jamais eu besoin de se renouveler puisque son matériel est universel et intemporel, quoiqu’il se soit amusé dans des registres funk sur «Nous» (2009) et rockabilly sur «Chic de ville» (2013).