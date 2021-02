Biographie

Peter Charles Green est né le 31 juillet 1942 à Birmingham (West Midlands) en Angleterre. Il débute sa carrière en 1958 avec le groupe local The Beachcombers. Il rejoint ensuite The Bruisers sous le nom de Peter Lee Stirling, le groupe servant alors principalement d'accompagnateur au chanteur Tommy Bruce. The Bruisers décroche tout de même un hit en 1963 avec « Blue Girl », co-écrit par Daniel Boone sous le pseudonyme de Peter Lee. C'est d'ailleurs en tant que songwriter pour The Merseybeats ou Kathy Kirby que Daniel Boone/Peter Lee continue de se forger un nom. A la séparation des Bruisers en 1967, Daniel Boone investit dans un studio d'enregistrement et semble se diriger vers une activité de production. Ce n'est qu'en 1971 qu'il devient Daniel Boone en hommage au pionnier et explorateur américain. Sa première chanson sous ce nouveau nom s'intitule « Daddy Don't You Walk So Fast » et se classe dix-septième en Grande-Bretagne. La chanson de sa carrière reste cependant « Beautiful Sunday » qui sort en mars 1972. Non seulement le titre obtient de bons classements en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, mais il devient surtout un phénomène mondial en s'imposant au Japon où il est le single international le plus vendu de l'histoire de l'Oricon chart. « Beautiful Sunday » est également repris dans de nombreux pays par des artistes locaux, en particulier au Brésil et en Russie. Après ce coup d'éclat magistral, Daniel Boone retourne à sa carrière de songwriter et de producteur et ne fait guère plus parler de lui. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019