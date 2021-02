Biographie

Ex-chanteur du légendaire duo post-punk parisien des années 80 Taxi Girl aux côtés de Mirwais, Daniel Darc a conservé sa singularité tout au long de sa carrière solo. Ouvertement bisexuel, chantant en français comme en hébreu, Darc signe chez Epic et sort trois singles ("Pars sans te retourner", "Sous influence divine" et "La Ville") avant d'enregistrer son premier album solo, Parce que, en 1988. Il est suivi de Ninjinsky et du single du même nom en 1994, puis de 18/12 en 1998 avant un hiatus de 6 ans marqué de la sortie d'un best of en 2003. Darc opère un retour triomphal en 2004 avec Crèvecoeur, très bien accueilli par la critique, et écrit et composé par Frédéric Lo, tout comme son successeur, Amours suprêmes, de 2008. En 2011 Darc sort La Taille de mon âme. © TiVo