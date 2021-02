Biographie

Personnage singulier dans l'univers pop/rock, Daniel Johnston (Sacramento, Californie, 22/01/1961 - Waller, Texas, 11/09/2019) est autant considéré pour ses troubles mentaux que pour ses compositions au piano, qu'il délivre depuis 1981 sur des cassettes auto-produites. Ses chansons directement inspirées de son quotidien de maniaco-dépressif ont conquis la critique par leur beauté primitive. Devenu un artiste culte dessinant lui-même ses pochettes de disques, Daniel Johnston est à la tête d'une oeuvre prolixe et influente comprenant notamment les albums 1990 (sorti la même année), Fun (1994) et Is and Always Was (2009). Parmi ses chansons les plus reprises figure « Love Will Find You in the End » (1990). Il a réalisé quelques disques en collaboration avec Jad Fair (Half Japanese). Admiré par Kurt Cobain (Nirvana) et une grande partie des musiciens de rock indépendant, son décès d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans, donne lieu à de nombreux hommages. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019