Biographie

Elève de Brian Eno, Daniel Lanois a produit ou co-produit certains des meilleurs albums du milieu des années 90. De The Unforgettable Fire pour U2, en passant par Yellow Moon de The Neville Brothers et Oh Mercy de Bob Dylan, sans oublier No Line on the Horizon toujours pour U2 en 2009. Mais le Canadien Daniel Lanois est également responsable d'une discographie personelle riche et créative, oscillant entre titres inspirés du folklore cajun et morceaux proches de l'ambient. Son premier album Acadie contient le titre « Jolie Louise » qui se classe n° 33 au top français en 1989. Porté sur l'expérimentation, Daniel Lanois donne sa vision du style ambient avec Flesh and Machine en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015