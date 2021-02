Biographie

Révélé en 1975 par l'album À Court Terme et le tube « J'ai quitté mon île », l'auteur-compositeur et interprète Daniel Lavoie n'a plus quitté la scène depuis ce premier succès. Né en 1949 dans le Manitoba, au Canada, il pratique aussi la chanson anglophone que francophone et parsème ses enregistrements de douces mélodies au tons folk, pop et rock. Détenteur de plusieurs Prix Félix et autres Victoires de la musique, il séduit un large public transatlantique avec le titre « Ils s'aiment », son grand succès de 1984, ou la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans laquelle il joue le personnage de Frollo en 1998. Compositeur pour d'autres artistes tels Lara Fabian ou Roch Voisine, il rend hommage à son maître Félix Leclerc en 2005, rechante ses succès en 2012 (J'écoute la Radio) et publie le conte musical et médiéval La Licorne Captive en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015