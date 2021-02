Biographie

Daniel Reuss est né en 1961 au Pays-Bas de parents allemands. Il entreprend des études de direction chorale auprès de Barend Schuurmanau Conservatoire de Rotterdam. En 1990, il prend la direction de la Cappella Amsterdam, dont il fera un ensemble professionnel à part entière et dont il assure toujours la direction artistique. Après une première collaboration en 2000, Daniel Reuss a ensuite dirigé de 2003 à 2006 le RIAS Kammerchor, avec lequel il a réalisé cinq enregistrements pour Harmonia Mundi.Parallèlement, il est régulièrement invité à diriger l'Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, MusikFabrik, le Collegium Vocale de Gand, le Hilliard Ensemble, le Chour de chambre Accentus, et biend'autres. En 2006, il était invité par Pierre Boulez à participer en tant que formateur et chef de choeur à l'académie du festival de Lucerne. L'année suivante, il faisait ses débuts au English National Opera avec Agrippina de Haendel.Daniel Reuss a par ailleurs pris la direction artistique de l'Estonian Philharmonic Chamber Choir en septembre 2008.Fondé en 1970, le chour de chambre professionnel Cappella Amsterdam a développé au fil des ans et sous la direction de Daniel Reuss, un répertoire allant de la musique ancienne à la musique contemporaine (Ton de Leeuw, Hans Koolmees, Robert Heppener, Peter Schat, Klaas de Vries.), et se veut en particulier le promoteur de la musiquenéerlandaise d'aujourd'hui.