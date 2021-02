Biographie

Successeur de Kurt Masur à la direction de l'Orchestre National de France depuis 2008, le chef d'orchestre italien Daniele Gatti (né à Milan en 1961) a successivement dirigé l'Académie Sainte-Cécile de Rome, le Royal Philharmonic Orchestra, le Teatro Comunale de Bologne et collaboré avec le Royal Opera House de Londres, le Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre de l'Opéra de Bavière et l'Opernhaus de Zurich. Apprécié des amateurs d'opéra pour ses représentations d'Aïda et Don Carlo (Verdi), La Bohême (Puccini) et de Parsifal au Festival de Bayreuth (quatre années de suite), il a enregistré des symphonies de Tchaïkovski (N°4, 5 et 6 « Pathétique ») et de Mahler applaudies par la critique. En 2013, il célèbre le centenaire du Sacre du printemps de Stravinsky. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015