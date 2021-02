Biographie

Né à Los Angeles en 1953, le compositeur américain Danny Elfman est connu pour avoir été à la tête de la formation new wave Oingo Boingo de 1973 à 1995 mais aussi surtout pour être devenu l'un des musiciens les plus prolifiques dans le registre des bandes originales de film, livrant l'emblématique générique des Simpsons et développant plusieurs partenariats fructueux avec des réalisateurs comme Sam Raimi ou encore Tim Burton pour les productions duquel il signe la quasi-totalité des partitions comme celles, très remarquées, de Batman (1989), Edward aux mains d'argent (1990) ou L'Etrange Noël de Monsieur Jack (1993). Toujours prolixe après près de quatre décennies de carrière, Elfman livre trois bandes originales rien qu'en 2017 avec Cinquante nuances plus sombres, Tulip Fever et Before I Wake. © TiVo