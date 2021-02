Biographie

Dany Bédar a été DJ et technicien de scène pour La Chicane avant d’en devenir le bassiste officiel au tournant du millénaire. L’auteur de Tu m’manques a ensuite pris son envol avec Fruit de ma récente nuit blanche, un premier album solo qui contenait le succès qui allait le propulser au-devant de la scène musicale québécoise, Faire la paix avec l’amour. Alternant entre une ballade pop à la Nelson Minville et une chanson folk américaine à la James Taylor, Bédar a frappé fort en 2004 avec Écoute-moi donc, opus vendu à plus de 130 000 exemplaires. Après avoir mis sa carrière solo sur pause pour se joindre au groupe abitibien La Brassée, l’auteur-compositeur-interprète a repris du service à la fin de la décennie 2000 et souligne maintenant son 20e anniversaire de carrière avec un album homonyme.