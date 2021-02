Biographie

Artisan d’un folk rock brut sans concession qui rappelle celui de Bob Dylan, de Neil Young ou de Tom Waits, Dany Placard a tracé son chemin dans l’underground jusqu’à devenir l’un des musiciens les plus respectés de la province. D’abord connu comme membre du groupe Plywood ¾, l’auteur-compositeur-interprète saguenéen a enchaîné les albums solo salués par la critique dans les deux dernières décennies, notamment Rang de l’église, Raccourci, Démon vert et son plus récent, Full Face. Fort d’une poésie crue, chaleureuse et sincère, faite d’histoires de neige, de pick-up et d’amour, Placard a également fait sa marque comme réalisateur de disques, notamment pour Laura Sauvage, Louis-Philippe Gingras et Francis Faubert.