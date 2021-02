Biographie

Né en Italie, Daran a eu une très belle carrière en France avant de venir s’installer à Montréal. Révélé avec l’immense succès Dormir dehors en 1995, alors qu’il évoluait avec la formation Daran et les chaises, le compositeur et chanteur a su prendre sa place en solo avec un rock accrocheur et puissant à la Bruce Springsteen, le tout tapissé d’un amour profond pour le folk épuré des Neil Young et America de ce monde. Plus de trois décennies après ses débuts, le Montréalais a toujours ce don pour créer des mélodies qui restent en tête, comme en témoigne son 10e et plus récent album, Endorphine, une percutante réponse à son plus dépouillé Le monde perdu, paru en 2014. Toujours au centre de sa proposition, sa voix éraillée émeut autant qu’elle donne de la force et de l’espoir.