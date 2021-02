Biographie

Né à Pise, en Italie, le 21 juin 1963, Dario Marianelli effectue des études musicales à Florence et à Londres avant de devenir un compositeur très demandé par le cinéma. Pianiste de formation, il compose sa première bande originale pour le film Ailsa (1994), avant de connaître le succès et les récompenses pour Orgueil et Préjugés (2005), Reviens-Moi (2007), qui lui vaut un Oscar et un Golden Globe, Le Soliste (2009), Agora (2010), Anna Karénine (2012) ou Quartet (2013). Compositeur attitré du réalisateur Joe Wright, il poursuit cette collaboration pour le film Darkest Hour (Les Heures sombres, 2017), après la partition effectuée la même année pour le film d'animation Paddington 2.