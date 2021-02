Biographie

Fer de lance du death metal suédois, Dark Tranquillity voit le jour en 1989 mais produit son premier album Skydancer en 1993. Croisement entre le renouveau heavy metal anglais des années 1980 et le metal progressif, le sextet du chanteur Mikael Stanne et du guitariste Niklas Sundin signe le chef d'oeuvre The Gallery en 1995 et se maintient en innovant dans les années 2000. En 2007, le puissant Fiction précède le neuvième effort We Are the Void sorti trois ans plus tard. Coïncidence, Construct sort en mai 2013 alors que des émeutes remettent en question le modèle social suédois. Dark Tranquillity, faisant honneur à son nom, ne remet pas en cause le sien, de modèle, et livre, suivant une régularité exemplaire, un nouvel album à la puissance salvatrice, Atoma. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016