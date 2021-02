Biographie

Originaire de Boca Raton, en Floride, le chanteur et guitariste Chris Carrabba forme en 1999 le groupe post-hardcore chrétien Further Seems Forever, qu'il délaisse pour enregistrer un projet solitaire sous le nom Dashboard Confessional. L'album intitulé The Swiss Army Romance, sort en 2000 dans une édition limitée à 1000 exemplaires. L'année suivante, il réunit des musiciens pour l'enregistrement de The Places You Have Come to Fear the Most. Dashboard Confessional devient alors l'un des fers de lance du courant emo quand la chaîne de télévision MTV l'invite à se produire lors d'une de ses fameuses séances acoustiques, dont ressort l'album MTV Unplugged 2.0 (2002). En 2003, c'est une nouvelle formation qui prend place sur A Mark, a Mission, a Brand, a Brand, a Scar, qui se classe au sommet du Billboard, notamment grâce au succès du titre « Hands Down » (classé n°8). En 2004, Dahsboard Confessional atteint la seconde place du classement de ventes avec un extrait de la bande originale du film Spider-Man 2, intitulé « Vindicated ». Deux ans après, les producteurs Daniel Lanois et Don Gilmore sont appelés pour l'album Dusk and Summer (n°2), suivi de The Shade of Poison Trees (2007). Partagé entre une tendance acoustique et une autre électrique, Chris Carrabba alterne ses aspirations sur l'album suivant Alter the Ending (2009), accompagné d'une version en solo. Le groupe se trouve alors mis en veille lorsqu'il se produit seul pour fêter le dixième anniversaire de l'album The Swiss Army Romance. Finalement, Dashboard Confessional renaît sous la forme d'un quatuor renouvelé avec la sortie de Crooked Shadows (2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018