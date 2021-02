Biographie

Daughter est un trio folk britannique composé d'Elena Tonra (chant, guitare), Igor Haefeli (guitare) et Remi Aguilella (batterie) formé à Londres en 2010. Après trois EP sortis en auto-production sur le label Communion Records courant 2011, la bande rejoint l'étiquette 4AD et dévoile son premier album en mars de l'année suivante. If You Leave commence une belle carrière dans les charts anglais puisqu'il se place en seizième position. Fort de cette performance, le groupe est enrôlé en première partie des tournées américaines de The National en 2014 et Ben Howard en 2015. Entre ces deux engagements, le trio fomente patiemment son deuxième album, qui paraît le 15 janvier 2016. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2016