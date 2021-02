Biographie

Dave, le chanteur à l'immuable frange blonde n'a pas pris une ride. Le Hollandais préféré des Français a connu la gloire dans les années 1970 via les tubes « Vanina » et « Du côté de chez Swann ». Une fois la mode passée, Dave a pu se reconvertir dans les médias grâce à sa verve cinglante non dénuée d'auto-dérision. Après l'album du retour Doux Tam-Tam en 2004 et Dave Classique en 2007, Dave s'offre une excursion en territoire soul dans Blue-Eyed Soul ! (2011). © ©Copyright Music Story Paula Haddad 2015