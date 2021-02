Biographie

Dévoilé au sein du feu trio folk-punk Faudrait faire la vaisselle, Dave Chose s'affiche en solo depuis 2016, appuyé par des membres de Galaxie et de PONI. Après avoir été remarqué lors des 21e Francouvertes, le Montréalais d'origine jeannoise livre un premier album homonyme en 2018. Grâce à sa fibre folk, exaltée par un fuzz vaste, à la fois crasse et planant, et criblée de mots crus, vifs et lumineux, l’opus récolte de nombreuses critiques élogieuses à sa sortie. Dans une langue issue d’à quelque part entre L’Ascension-De-Notre-Seigneur au Lac St-Jean - où il a grandit - et d’Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Dave Chose raconte singulièrement la vie dans des textes-boucanes où la lumière, rappelant celle qui s’allume au last-call, est mise sur la poésie des choses qui n’en ont pas. L’auteur-compositeur-interprète se porte garant du banal magnifique, en célébrant autant le goût du thé glacé de dépanneur que le plaisir de savoir rouler ses propres clopes.