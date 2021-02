Biographie

Son CV pourrait remplir un ou deux volumes de la Pléiade : John Zorn, Joe Lovano, Bill Frisell, Ibrahim Maalouf, Don Byron, Horace Silver, Steve Lacy, Fred Hersch, Anthony Braxton, Myra Melford, Louis Sclavis, Tim Berne, Tom Waits, Rabih Abou-Khalil, DJ Olive, Ikue Mori, Misha Mengelberg, Chris Potter, Uri Caine, Mark Turner, Roswell Rudd, Andrew Cyrille, Marc Ribot, Marty Ehrlich, Vijay Iyer… Personne ne pourra reprocher à Dave Douglas une quelconque étroitesse d’esprit dans les collaborateurs avec lesquels il a croisé le fer au disque ou à la scène.Sa trompette, l’Américain né le 24 mars 1963 à East Orange, New Jersey, il l’a embarquée dans des champs musicaux les plus variés, de la musique classique à la musique traditionnelle européenne, en passant par le klezmer et bien entendu le jazz. Tous les jazz même ! Douglas a fait partie du big band expérimental Orange Then Blue, a dirigé le Festival of New Trumpet Music de New York et a même collaboré avec des artistes venant de la danse contemporaine (Trisha Brown), de la poésie sonore et du cinéma (Bill Morrison). A l’arrivée, quoi qu’il joue, où qu’il se trouve, le son de Dave Douglas reste toujours habité par ce souffle singulier qui en fait l’un des trompettistes les plus passionnants et aventureux de sa génération… © MZ/Qobuz