Biographie

Le guitariste, chanteur et producteur gallois Dave Edmunds est principalement une figure emblématique de la période pub rock du milieu des années 1970. Au début de sa carrière, il s'oriente vers le blues rock et le rock progressif avant d'explorer une forme de retour aux sources du rock 'n' roll avec le mouvement pub rock. En 1970, il est numéro un en Grande-Bretagne avec sa version de « I Hear You Knocking ». Deux ans après il sort l'album Rockpile, puis entame une collaboration au long cours avec le bassiste et producteur Nick Lowe à partir de Subtle as a Flying Mallet en 1975. Les deux hommes forment en 1976 le mythique et éphémère groupe Rockpile qui ne sort qu'un seul album. Devenu producteur et guitariste de session très apprécié, Dave Edmunds jongle avec les collaborations dans les années 1980 (Stray Cats, Paul McCartney,...). Sa propre carrière se dilue dans la new wave, avec plusieurs albums produits par Jeff Lynne qui n'ont qu'un succès mitigé. Toujours actif, Dave Edmunds sort en 2015 On Guitar... Dave Edmunds: Rags & Classics, tandis que sa discographie fait régulièrement l'objet de compilations et de rééditions.