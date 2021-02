Biographie

L'ex-batteur de Nirvana et toujours leader des Foo Fighters a commencé la guitare et la batterie lorsqu'il n'était âgé que d'une dizaine d'années. Il est aujourd'hui considéré par ses pairs, comme l'un des plus grands batteurs de rock américain. Et loin de s'en gargariser, celui dont le nom est homonyme de grognement, n'a pourtant rien d'un méchant garçon. Au contraire, il a toujours su mettre son talent et son éclectisme au service des autres, passant ainsi du grunge (Nirvana) au post-grunge et à la power pop (Foo Fighters), au stoner (Queens of the Stone Age), puis au metal (Probot et Nine Inch Nails) et au punk (Juliette and the Licks). En 2013, Dave Grohl pilote le projet Sound City: Real to Reel qui rend hommage aux mythiques studios Sound City de Los Angeles (Californie). © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015