Biographie

Après avoir étudié la musique à l’université du Colorado, Dave Grusin assume ses obligations militaires et poursuit plus tard ses études à New York. A plusieurs reprises, il travaille pour la réalisation de programmes musicaux télévisés, notamment en collaboration avec Benny Goodman. Il devient par la suite un des amis et proches collaborateurs de Quincy Jones. Sa vie oscille ainsi entre la composition -il signe par ailleurs plusieurs musiques de films-, l’écriture d’arrangements de jazz et de variété, les hommages à d’illustres compositeurs de la musique noire américaine et la production d’enregistrements. Il dirige en effet sa propre compagnie de disques avec son collègue Larry Rosen, le label GRP. © ©Copyright Music Story Music Story 2015