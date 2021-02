Biographie

Le saxophoniste américain de jazz David Stephen Koz (né à Tarzana en Californie le 27 mars 1963) sort diplômé en communication de l'UCLA en 1986 mais choisit de vivre de sa musique après avoir joué dans les orchestres de lycée. Engagé par le chanteur Bobby Caldwell puis Jeff Lorber et Richard Marx, il participe à plusieurs séances d'enregistrement et signe un contrat d'artiste avec le label Capitol. Paru en 1990, son premier album homonyme stationne dans les classements de ventes et augure d'une carrière à succès dans le style smooth jazz. Après Lucky Man (1993, dont le thème « Emily » sert à la série General Hospital), Off the Beaten Path (1996), The Dance (1999) et quelques versions instrumentales de chansons de Noël, l'album Saxophonic (2003) est nommé aux Grammy Awards. Familier des médias, Dave Koz anime sa propre émission de radio puis de télévision et, en 2005, inaugure la croisière annuelle Dave Koz & Friends Jazz Cruises. Son groupe dans l'émission The Emeril Lagasse Show comprend Jeff Golub et Philippe Saisse. En 2009, preuve de sa popularité, une étoile à son nom est dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Ses enregistrements de thèmes originaux ou connus se succèdent : At the Movies (2007), Hello Tomorrow (2010) et quelques albums en public sont suivis de titres au nom de Dave Koz & Friends : Summer Horns (2013), 20th Anniversary Christmas (2017) et Summer Horns from A to Z (2018). Parallèlement à ses disques pour une audience pop, auxquels ont participé ses pairs Gerald Albright, Mindi Abair, Richard Elliot ou Michael McDonald, Rick Braun, Brian Culbertson, Jonathan Butler, Jeffrey Osborne et David Benoit, le saxophoniste est toujours demandé par des artistes de tous horizons. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018