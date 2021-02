Biographie

Suite à la séparation des Talking Heads, l'une des formations les plus influentes de sa génération, à la fin des années 80, l'américain d'adoption David Byrne (né en Angleterre, à Dumbarton, en 1952) s'est aventuré encore plus profondément sur les terrains world music expérimentaux du chant du cygne de son ancien groupe, Naked (1988). Au fil des années, Byrne multiplie les projets collaboratifs comme le très apprécié My Life in the Bush of Ghosts (1981) avec Brian Eno, les musiques de film comme celle de The Last Emperor (1987) avec Ryuichi Sakamoto et Cong Su, mais également les efforts solo, au registre desquels American Utopia, paru en 2018, constitue une septième entrée. © TiVo