Biographie

Que ce soit à travers ses travaux avec The Byrds, en solo ou avec ses compères Stephen Stills, Graham Nash ou Neil Young au sein de CSN(&Y), David Crosby, amateur de jazz et musicien versatile amateur d'harmonies vocales, s'est imposé comme l'une des voix les plus importantes à émerger de la nébuleuse folk rock californienne de la fin des années 60 et de fait comme l'une des figures majeures du Lauren Canyon aux côtés des Joni Mitchell, Jackson Browne et autres Mama Cass. Rare en solitaire, il livre l'essentiel de ses travaux les plus marquants en groupe entre 1968 et 1972, soit The Notorious Byrd Brothers avec les Byrds (1968), l'album Crosby, Stills & Nash (1969), Déjà Vu avec CSN&Y (1970), If I Could Only Remember My Name (en solo, 1971) ou encore Crosby & Nash (1972). © Olivier Duboc /TiVo