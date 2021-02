Biographie

Né en France et élevé en partie en Israël, le saxophoniste David El-Malek fait souffler un vent oriental sur le jazz. Complice de Baptiste Trotignon ou Pierre de Bethmann, David El-Malek débute sa carrière solo avec Organza en 2001. Suivent Talking Cure (2003), 4tet (2005) avec Baptiste Trotignon et Fool Time (2007), avant que David El-Malek n'impose sa vision d'un jazz aux origines hébraïques avec Music from Source en 2008. Music from Souce n'est d'ailleurs pas que le titre d'un album, c'est aussi le nom d'une structure associative qui suit et encourage le travail de David El-Malek. Devenu un saxophoniste proéminent de la nouvelle génération jazz, David El-Malek donne une suite à Music from Source avec Music from Source II en septembre 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015