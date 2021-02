Biographie

Artiste multi-carte, à la fois producteur de disques et de télévision, musicien, musicologue, chanteur, auteur, compositeur et directeur de label, David Foster est devenu un acteur extrêmement influent de la pop et de la variété internationale depuis ses débuts en 1971. Né à Victoria, au Canada, au sein d’une famille modeste, il manifeste dès l’âge de 4 ans un vif intérêt pour le piano et se lance dans l’apprentissage musical à l’âge de 13 ans à l’Université de Washington. Il ensuite enrôlé par le jazzman Tommy Banks, qui lui permet de goûter au plaisir de la scène. En 1966, il rejoint le backing-band de Chuck Berry avant de fonder son propre groupe dans les années 1970 avec Skylark, qui évolue dans un registre pop. En 1975, il a l’opportunité de jouer sur l’album de George Harrison, Extra Texture. Son nom ne tarde pas à circuler comme gage de qualité et de technicité. Earth, Wind and Fire fait alors appel à lui pour superviser l’album I Am. Son travail de compositeur va s’intensifier avec des collaborations de premier ordre comme avec Michael Jackson ou Boz Scaggs. Parallèlement, il commence à produire d’autres artistes comme Chicago, Kenny Loggins ou encore Neil Diamond. Mais le vrai tournant a lieu en 1990 quand Céline Dion fait appel à lui pour Unison. Son travail d’orfèvre incite d’autres chanteuses à voix comme Whitney Houston ou Barbra Streisand à faire appel à ses talents les années qui suivent et lui resteront fidèles. Collaborateur précieux pour les autres, il n’en soigne pas moins sa propre carrière d’artiste, publiant entre 1984 et 1994 huit albums, dont David Foster, en 1986, qui lui vaudra un Grammy Award. En 2019, il publie An Intimate Evening With David Foster. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019