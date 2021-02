Biographie

La carrière de David Gray, considéré comme l'un des meilleurs songwriters folk par le public outre-Manche et par ses pairs, soutenu très tôt par un bastion d'admirateurs fidèles en Irlande, s'est construite par paliers. Après le succès confidentiel de ses trois premiers albums A Century Ends (1993), Flesh (1994) et Sell, Sell, Sell (1996), c'est le superbe White Ladder (1998), enregistré et produit seul à Londres, qui lui permet de gagner une reconnaissance mondiale avec six millions d'albums vendus. Même si les albums suivants ont reçu un accueil plus mitigé de la part des critiques, David Gray n'en demeure pas moins une référence d'un folk poétique à tendance rock ou électronique. Ses productions suivantes sont régulièrement classées numéros un, tels A New Day at Midnight (2002) et Life in Slow Motion (2005), produit par Marcus de Vries. De retour au folk-rock des débuts sur Draw the Line (2009), Founding (2010) et Mutineers (2014), David Gray renoue avec l'option électronique sur Gold in a Brass Age (2019), produit par Ben DeVries. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2019