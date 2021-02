Biographie

C'est dans la nuit parisienne que David Guetta officiait avant 2002, année de sortie de son premier album Just A Little More Love. L'actuelle superstar de la dance music a commencé à attirer l'attention au début des années 1990. Le jeune DJ y passe à l'époque de la musique house rapportée d'Angleterre dans des discothèques parisiennes telles que le Broad. Il travaille avec le producteur Kien, avec qui il collabore pour des soirées dans plusieurs clubs de la capitale. Guetta passe à la vitesse supérieure en se voyant confier la direction artistiques du Queen. L'aventure se poursuivra en couple : lui et sa femme Cathy deviennent peu à peu des acteurs de premier plan dans le milieu du clubbing à Paris. Ils s'emparent bientôt d'Ibiza, en lançant notamment leur fameuse soirée F*** me I'm Famous !.David Guetta décide de se lancer véritablement dans une carrière artistique au début des années 2000, et signe chez Virgin en 2001. L'homme se spécialise dans une dance vocale gaie teintée de pop. Il décolle littéralement en 2007 avec la sortie de Pop Life. L'image de « DJ star » qu'il se construit fonctionne à merveille auprès du grand public. Le Français sait s'entourer d'artistes internationaux à succès pour ses productions : il a notamment pu associer son nom à celui des Black Eyed Peas, d'Akon ou encore de Kid Cudi.Aujourd'hui David Guetta est l'artiste français qui s'exporte le mieux à l'étranger. Il a vendu plus de 9 millions d'albums dans le monde entier. Nothing but the Beat, sorti en 2011, s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. Grâce à une stratégie savamment orchestrée, il aura su s'imposer très rapidement comme l'une des grandes figures populaires du clubbing.