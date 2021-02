Biographie

Lors de l'arrêt des New York Dolls en 1977, le chanteur s'engage dans une carrière solo. À partir de 1983, il se produit dans les clubs sous le pseudo de Buster Poindexter. Accompagné des Banshees Of Blues, il obtient plus qu'un succès d'estime (« Hot Hot Hot », reprise du hit soca d'Arrow). Éructeur guttural en perruque ou crooner hurleur à nœud pap', Johansen n'est jamais autant à l'aise et réjouissant que lorsqu'il évolue dans un univers de cabaret.