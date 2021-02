Biographie

David Kadouch est un jeune pianiste français niçois né le 7 décembre 1985. Son parcours, ses références, les noms des maîtres auprès desquels il s'est formé (parmi lesquels Bashkirov, Barenboim, Perlman, Perahia...) sont autant de références remarquables. Mais ce qui est impressionnant surtout chez cet artiste, et qui ne trompe pas, c'est la fermeté de la vision, cette façon sereine de mener son discours musical et son parcours d'artiste.David Kadouch est « Révélation Jeune Talent » des Victoires de la Musique 2010 et « Young Artist of the Year » aux Classical Music Awards 2011.