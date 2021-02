Biographie

Cinéaste culte, David Lynch impose un univers particulier entre vision paranoïaque du monde et distorsions du réel. La musique est une composante essentielle de son oeuvre, depuis celle d'Eraserhead (1977) qu'il réalise lui-même jusqu'à sa collaboration régulière avec Angelo Badalamenti. Pour Lost Highway en 1997, David Lynch ouvre sa porte à Trent Reznor de Nine Inch Nails dont l'univers industriel et métallique correspond parfaitement aux standards Lynchiens. Avec Mullholand Drive en 2001, David Lynch s'implique aux côtés de Angelo Badalamenti pour la mise en sons du film. Sa passion pour la musique le conduit en 2001 à réaliser l'album BlueBob, avant de sortir fin 2010 les titres electro « Good Day Today » et « I Know ». Il explore ce qu'il appelle le blues moderne avec l'album Crazy Clown Time en 2011. Rebelote en 2013 dans une tonalité similaire pour The Big Dream. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015