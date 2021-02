Biographie

Après s’être démarqué dans les concours musicaux au milieu des années 2000, David Marin se construit lentement mais sûrement un univers de folk rock alternatif à la Fred Fortin et Daniel Boucher... avec un peu de Patrice Michaud grâce à des mélodies accrocheuses. Avec Le choix de l’embarras en 2013, il est épaulé par Louis-Jean Cormier à la réalisation, et le chanteur à la voix éraillée mais rassurante s’immisce dans l’univers de la chanson francophone contemporaine avec classe et assurance. Ses qualités d’auteur ont souvent été soulignées, et il a reçu pour son deuxième album une nomination à l’ADISQ dans la catégorie auteur-compositeur de l’année. Hélas Vegas en 2018 l’amène vers plus d’éclectisme et d’expérimentations : country, blues et même pop rétro sur Chu pas là.