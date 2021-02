Biographie

L'un des plus grands violonistes du XXe siècle, né à Odessa le 20 septembre 1908 et décédé à Amsterdam le 24 octobre 1974, David Oïstrakh connaît une renommée internationale après avoir remporté le prestigieux Concours Eugène Ysaÿe, futur Concours Reine-Élisabeth de Belgique, en 1937. Connu en Union soviétique où il est formé dès son jeune âge par Piotr Stoliarski, il suscite une attention grandissante pour son aisance à aborder tous les répertoires, de Bach à Bartok ou Glazounov. En 1939 et 1940, Miaskovski et Khatchatourian lui dédient des oeuvres, comme le feront son ami Chostakovitch puis Prokofiev. En raison du pouvoir en place, il doit cependant attendre les années 1950 pour se produire en Europe et aux États-Unis, où ses enregistrements devenus légendaires sont désormais accessibles. Également un altiste reconnu, David Oïstrakh commence une carrière dans la direction d'orchestre en 1959 et décède lors d'une série de concerts qu'il donne à Amsterdam, à l'âge de 66 ans. Il a pour héritier Igor Oistrakh (né en 1931), qui mène une brillante carrière de soliste. Ses plus nobles interprétations sont archivées, suivant les labels, dans les compilations The Great Recordings (2008) et The David Oistrakh Edition (2016).