Biographie

Le nom de David Sanborn est intimement lié à des centaines d'enregistrements pour les plus grands artistes de pop et de rock. Le saxophoniste star a fait hurler son instrument pour le Paul Butterfield Blues Band, B.B. King, Stevie Wonder, David Bowie, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, The Brecker Brothers et le gotha pop rock californien. Sa carrière solo entamée en 1975 avec l'album Taking Off est moins connue, sinon aux États-Unis où ses albums sont régulièrement couronnés d'or. En 1999, son association avec Marcus Miller pour l'album Inside leur rapporte cinq Grammy Awards. Le son chaud et doux du saxophone de David Sanborn, reconnaissable entre tous, parcourt les albums Close-Up (1988), Another Hand (1991), Pearls (1995) et Closer (2005). En 2008 sort un hommage à Ray Charles, Here & Gone, suivi de Only Everything (2010) et Time and the River (2015), avec Marcus Miller et une pléiade de musiciens de studio. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015