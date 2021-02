Biographie

En 2015, David Thibault parvenait en finale du télé-crochet The Voice aux côtés du futur vainqueur Lilian Renaud, Anne Sila ou Côme et se distinguait notamment par son timbre de voix proche d'un Elvis Presley, dont le Canadien avait déjà exploré le répertoire outre-Atlantique. Après avoir signé un contrat avec Universal en France, le jeune chanteur de Saint-Raymond-de-Portneuf, né le 21 mai 1997, s'est attelé à la préparation de son premier album. Celui-ci, surtout constitué de reprises des standards des plus grands crooners américains, paraît en 2016. Il est précédé d'un premier single, une relecture teintée d'electro du célèbre « Blue Hotel » de Chris Isaak. Ainsi lancé, l'album homonyme de David Thibault, qui comporte aussi quatre compositions, s'installe rapidement en tête des charts canadiens avant de connaître une belle réussite en France où il intègre également le classement des meilleures ventes. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016