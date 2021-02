Biographie

Le DJ espagnol David Tort débute sa carrière à l'époque des smileys de l'acid house, dans les années quatre-vingt-dix. Il se convertit ensuite à la house et entame une carrière internationale en 2003 qui le conduit dans les plus prestigieux clubs de Los Angeles, Miami ou Ibiza. Remixeur apprécié de David Guetta, Bob Sinclar, ou Gui Boratto, David Tort n'a pas encore connu de tube personnel marquant. « One Look » en octobre 2010 tente de lui faire gravir cette ultime marche vers la consécration. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015