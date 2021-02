Biographie

Arrangeur de génie, venu sur le tard à la musique, David Whitaker est plus respecté en France que nulle part ailleurs. Pourtant, les fameux violons de la version de « The Last Time » de The Rolling Stones par The Andrew Oldham Orchestra sont son oeuvre, tout comme les arrangements des premiers titres de Marianne Faithfull et Nico. Ce dilettante revendiqué trouve ensuite son bonheur chez les yé-yés français, puis surtout du côte de chez Serge Gainsbourg pour « Cosmic Strip » et ses délires. David Whitaker touche également à la musique de film principalement dans le cinéma de genre pour Vampira (1974) ou Harry, un Ami Qui Vous Veut du Bien (2000). Le 11 janvier 2012, Air, Etienne Daho, Eurythmics, Kings of Convenience, ou Sylvie Vartan pleurent le décès de celui qui savait si bien magnifier leurs chansons.