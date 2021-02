Biographie

Apparu sur la scène hip-hop parisienne au début des années 2000, le rappeur français d'origine russe Davodka s'impose avec un univers sombre et mélancolique, armé d'un flow vif et puissant auquel il offre lui-même un écrin musical héritier de la scène des années 90. Après une série de travaux au sein du collectif M.S.D. (Mentalités Sons Dangereux), Davodka se lance en solo avec un premier effort publié en 2013, Un poing c'est tout, suivi en 2014 par le maxi L'Art-tisant puis un second LP en 2015 intitulé La Mise au poing. En 2017, suite à ses apparitions dans les projets de Tony Toxik, L'Uzine, DJ Keshkoon et Demi-Portion, le MC livre son troisième opus solo, Accusé de réflexion. © TiVo