Biographie

Originaire du Kentucky, la chanteuse américaine Dawn Landes, née en 1980, fait ses débuts dans les clubs de New York avant de se tailler une réputation d'auteur-compositeur et interprète dans un style mêlant folk, country et rock alternatif. Après un premier album studio, Dawn's Music, sorti en 2005, Dawn Landes gagne la reconnaissance du public avec Fireproof, paru en 2008 et Sweet Heart Rodeo, en 2009. En 2012, c'est en français qu'elle chante dans l'EP Mal Habillée, parenthèse suivie de l'album Bluebird en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015