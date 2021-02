Biographie

Mars 1989. Un tout jeune trio newyorkais originaire de Long Island change le cour de l’histoire du rap dès son premier album ! Avec 3 Feet High & Rising produit par Prince Paul et qui parait sur le label Tommy Boy, De La Soul ne vient-il tout simplement pas de signer le Sergent Pepper’s du hip hop ? Samples originaux, production avant-gardiste et colorée et esprits plus intello qu’hédoniste, la musique de Posdnuos (Kelvin Mercer), Trugoy The Dove (David Jude Jolicoeur) et Maseo (Vincent Lamont Mason Jr.) est alors un vrai vent de fraicheur, riche en groove, sur la planète rap. Aucun autre disque de rap n’avait sonné de la sorte. Conscient de la secousse sismique qu’il ont causé, les trois New-yorkais abattent la carte de l’autodérision en baptisant leur second album De La Soul Is Dead qui parait deux ans plus tard. Prince Paul est toujours à leur côté pour produire cette cuvée 1991 et même si l’effet de surprise du premier disque fait défaut, De la Soul se positionne une fois encore au-dessus de la mêlée, tant niveau textes que niveau sons. Buhloone Mindstate en 1993, Stakes Is High en 1996, Art Official Intelligence: Mosaic Thump en 2000, AOI: Bionix en 2001 ou bien encore The Grind Date en 2004 creuseront un peu plus profondément le sillon de ce rap exigeant et toujours adossé contre des beats funky. En 2012, Kelvin Mercer (alias Plug 1) et David Jolicoeur (aliax Plug 2) s’associent aux Français Chokolate & DJ Khalid alias 2&4 pour accoucher de Plug 1 & Plug 2 Present... First Serve. En 2016, le trio fait son véritable comeback en publiant son véritable nouvel album en douze ans avec And The Anonymous Nobody.Crise du disque oblige et n’ayant trouvé aucun label désireux de produire ce neuvième album, De La Soul est passé par la case du financement participatif sur la plateforme Kickstarter : succès fracassant et, en moins de dix heures, la somme nécessaire de 110.000 dollars est dépassée ! De quoi réunir un impressionnant casting côté featurings avec notamment Jill Scott, Snoop Dogg, Roc Marciano, Estelle, Pete Rock, Justin Hawkins, David Byrne, Usher, Little Dragon, 2 Chainz et même Damon Albarn de Blur. © MZ/Qobuz