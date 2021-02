Biographie

Le groupe allemand De-Phazz est l'un des pères du courant electro jazz, d'abord appelé nu jazz. Orienté drum 'n' bass à sa création en 1997, De-Phazz ouvre vite grand les portes à des inspirations jazz, latino, soul, et easy listening, précurseurs du son lounge. A la base du projet et son pilier, le producteur Pit Baumgartner mène de main de maître des albums devenus des classiques comme Death by Chocolate (2001), Plastic Love Memory (2002), Daily Lama (2002), et Days of Twang (2007). Peu connu en tant que tel, De-Phazz touche le public en étant invité sur de multiples compilations dont les prestigieuses séries Buddha Bar et Hôtel Costes. De-Phazz est également présent sur le premier volume de Verve Remixed en 2002. Le groupe à géométrie variable sort en juin 2012 l'estival Audio Elastique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015