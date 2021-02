Biographie

Formé à Glasgow (Écosse) en 1985, le groupe Deacon Blue dont le nom provient d'un titre de Steely Dan, comprend les vocalistes Ricky Ross et Lorraine McIntosh, le claviériste James Prince et le batteur Dougie Vipond. D'autres membres comme le guitariste Graeme Kelling ou le bassiste Ewen Vernal font partie de l'aventure. Sorti en 1987, le premier album de sophisti-pop Raintown, classé n°1, apporte une reconnaissance immédiate au groupe qui s'inscrit dans un contexte post-new wave et se vend à un million d'exemplaires. Il en est de même pour l'album suivant When the World Knows Your Name (1989), comprenant de nouveaux titres classés dont « Real Gone Kid » (n°8). La première mouture de Deacon Blue ne survit pas aux tensions internes qui suivent l'enregistrement de Whatever You Say, Say Nothing (1993). Cinq ans après, un concert de réunion préside à la re-formation autour de l'album, Walking Back Home (1999), constitué d'anciens et de nouveaux titres. Le décès de Graeme Kelling d'un cancer du pancréas en 2004, après l'album Homesick (2001), marque un nouveau tournant dans l'histoire du groupe, qui rebondit avec l'enregistrement de nouvelles compositions pour la compilation Singles (2006) et quelques concerts, jusqu'au travail sur un nouvel album intitulé The Hipsters (2012). Trois autres albums suivent après la tournée du 25e anniversaire : A New House (2014), Believers (2016) et City of Love (2020). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019