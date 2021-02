Biographie

Formé en Australie par Brendan Perry et Lisa Gerrard au début des années 80, Dead Can Dance se relocalise à Londres avant de publier son premier effort studio éponyme de 1984, convoquant des sonorités sombres aux saveurs gothiques plus idiosyncratiques que celles de la cohorte de formations goth-rock déferlant alors sur la scène musicale. Au fil des années, le duo incorpore de nombreux nouveaux éléments à sa recette, de musique tribale en touches électroniques, de World Music en tonalités celtiques, le tout lié par une signature vocale unique. Si le groupe se sépare en 1996 à la suite de la parution de Spiritchaser, voyant Perry et Gerrard se lancer dans des carrières solo, Dead Can Dance renaît en 2012 avec la publication d'un huitième effort studio, Anastasis, suivi en 2018 par Dionysus. © TiVo