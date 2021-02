Biographie

Dead Kennedys est un groupe de punk rock américain formé à San Francisco en 1978 par le guitariste Raymond Pepperell, également connu sous le pseudonyme East Bay Ray. L’annonce qu’il rédige alors pour compléter le personnel permet de recruter le bassiste Geoffrey Lyall alias Klaus Flouride, le chanteur Eric Reed Boucher alias Jello Biafra, le guitariste Carlos Cadona, alias 6025, qui ne restera qu’un an, et le batteur Bruce Slesinger (connu des fans sous le nom de Ted), qui laissera toutefois sa place dès l’année suivante à Daren Henry Peligro. Le line-up des Dead Kennedys changera au fil des ans et le groupe se séparera en 1987 pour se reformer en 2001 avec East Bay Ray, Klaus Flouride, le batteur D.H. Peligro et le chanteur Brandon Cruz. Délibérément provocateurs avec leur nom, leurs paroles et leurs performances, ils ont acquis la réputation d'être totalement incontrôlables et les membres se sont tous brouillés les uns avec les autres à divers moments, entraînant parfois des poursuites judiciaires. Reconnu comme l'un des groupes pionniers et emblèmes du genre anarcho-punk, les Dead Kennedys adjoignaient à l’énergie brute de la scène punk hardcore américaine des années 1980 les éléments les plus expérimentaux du punk britannique des années 1970. Avec leurs commentaires sociaux et politiques délibérément ancrés à gauche et stigmatisant notamment la droite conservatrice américaine, ils ont fait feu de tout bois dès 1980 avec Fresh Fruit for Rotting Vegetables, suivi de l’EP In God We Trust, Inc. en 1981, Plastic Surgery Disasters en 1982, Frankenchrist en 1985 et Bedtime for Democracy en 1986. Le groupe se sépare en 1987 après la parution de Give Me Convenience or Give Me Death. Il se reforme en 2001 après une longue pause, mais sans Jello Biafra, remplacé au chant par Brandon Cruz, puis en 2006 par Jeff Penalty et en 2008 par Ron 'Skip' Greer, et qui ne prendra jamais part aux différentes tournées qui suivront, en raison de profonds différends avec les autres membres du groupe. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020