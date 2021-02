Biographie

Composé de quatre MCs et d'un producteur, Dead Obies a lancé son premier album, Montréal $ud, en novembre 2013 via Bonsound. Nommé sur la longue liste du Prix de musique Polaris, cet album a contribué à placer la formation aux premières loges de la scène rap au Québec. L’album a d’également été nommé en 2014 à l’Autre Gala de l’ADISQ dans les catégories Album de l’année - Hip-hop et Album de l’année - Choix de la critique. Après plusieurs spectacles d’envergures, un saut en Europe, le mixtape Collation Vol. 2 - Limon Verde: La Experiencia, le livre Montréal $ud et le dessin animé 4:20 avec Dead Obies, la formation est revenue à la charge avec un deuxième album, Gesamtkunstwerk, le 4 mars 2016. Enregistré en partie en studio et en partie devant public lors d’une série de trois spectacles affichant complet au Centre Phi, Gesamtkunstwerk s'est également retrouvé sur la longue liste du Prix de musique Polaris. Le succès indéniable de son deuxième album, Gesamtkunstwerk, a été un véritable tremplin pour Dead Obies, enchaînant plusieurs spectacles à guichets fermés à travers le Québec. Après avoir participé au spectacle d'ouverture des FrancoFolies de Montréal 2016, Dead Obies a, entre autres, assuré la première partie de Kendrick Lamar sur les Plaines d'Abraham (Festival d'été de Québec) et celle de Georgio à l'Olympia de Paris. Leur tournée a culminé le 14 septembre 2017 au MTELUS de Montréal avec un spectacle immersif affichant complet. Le troisième album de Dead Obies, DEAD. (2019), est une façon pour le groupe de clore un chapitre et d'en commencer un nouveau : mourir pour mieux renaître.