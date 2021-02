Biographie

Né à Sydney en 1987, l'auteur-compositeur-interprète australien Dean Lewis apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2010, proposant une approche sensible et passionnée comparable à celles de contemporains tels que Jamie Lawson, Ed Sheeran ou Lewis Capaldi. En 2017, Lewis décroche son premier hit international avec le single "Waves", certifié cinq fois platine, succès confirmé par le titre "Be Alright" en 2018, menant à la publication d'un premier effort studio en 2019, A Place We Knew, notamment porté par le single "7 Minutes". © TiVo