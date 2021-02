Biographie

Death ne cache pas son jeu bien au contraire, il est tout naturellement l'un des pionniers du death metal, doublé d'un des plus remarquables exemples du genre. Formé par le guitariste Chuck Schuldiner en 1983 à Orlando (Floride), Death démarre en 1987 par l'impressionnant Scream Bloody Gore. Victime comme il se doit en la matière d'incessants changements de personnel, Death tarde ensuite à imposer son style. Son quatrième album Human en 1991 établit définitivement sa réputation et Death devient une référence du genre. Le succès est ensuite croissant jusqu'à The Sound of Perseverance en 1998, seul le décès de Chuck Schuldiner en 2001 vient interrompre le parcours d'un groupe fondamental du death metal. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015